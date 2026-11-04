Adiós a Tinto Brass: muere a los 93 años el transgresor director de Calígula

Nacido en Venecia en 1933 y formado al amparo de referentes como Roberto Rossellini tras su paso por la Cinemateca Francesa de París, el realizador construyó una filmografía inconfundible marcada por la exploración estética del deseo, el escándalo y una resistencia constante frente a la censura institucional.

Sus restos serán despedidos en la más estricta intimidad, cerrando el capítulo de una vida dedicada por entero a desafiar los límites morales de la pantalla grande.

A lo largo de su extensa trayectoria, que comenzó en la década de 1960 con cintas aclamadas pero ya azotadas por las tijeras de los censores como Chi Lavora è Perduto, Brass transformó el erotismo en su sello de identidad autoral y en un terreno de permanente confrontación política.

Si bien alcanzó notoriedad internacional en los años setenta con propuestas audaces como Salon Kitty, su consagración masiva —y también su mayor fuente de tormento creativo— llegó en 1979 al dirigir la monumental Calígula. Aquella superproducción financiada por el magnate de Penthouse, Bob Guccione, derivó en una batalla legal histórica y en disputas de montaje con el propio guionista Gore Vidal, obligando al cineasta a repudiar una versión final que terminó convertida en un hito de la cultura pop y del cine transgresor de todos los tiempos.

(Con información de TN)