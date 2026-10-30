Día de las Almas, una tradición que perdura en la Puna

En la Puna salteña, el Día de las Almas es una tradición que sigue vigente y reúne a las familias cada 1 y 2 de noviembre. En San Antonio de los Cobres, la celebración incluye altares, comidas y ceremonias que simbolizan el reencuentro con los seres queridos que fallecieron.

“Es una época, un tiempo muy importante, muy sentido para la comunidad puneña. Podríamos describirlo como una época especial en la que se abre un espacio que nos permite conectar el mundo de los vivos con el mundo de los difuntos”, señaló la antropóloga, Ana Casimiro, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Los preparativos comienzan días antes, con la elaboración artesanal de panes y flores. El 31 de octubre se realiza la bendición de las cruces en la capilla de San Antonio de los Cobres, mientras que el 1 de noviembre las familias preparan en sus hogares las mesas de ofrendas.

“Los panes van a tener formas de escalera, de animales, de llamitas, de palomas, distintas formas relacionadas con el entorno. Y esa cruz la van a velar durante todo el día y toda la noche del 1 de noviembre”, relató.

En los altares también se colocan fotografías y las comidas favoritas de los familiares fallecidos, a quienes, según la tradición, se espera durante esa jornada.

El 2 de noviembre, las familias trasladan las cruces y las coronas de flores desde sus casas hasta el cementerio, en una procesión que representa la despedida de las almas.

“Es una visita que no puede durar para siempre, solamente durante ese momento especial. Y para que el alma no se pierda, se hace como una procesión desde el hogar hasta el cementerio de San Antonio de los Cobres”, explicó Casimiro.

Allí se colocan las cruces y las flores, se encienden velas y se realizan oraciones, cantos y una pequeña corpachada a la Pachamama. “Se lleva la chicha, se llevan otras bebidas, se prenden velas, se hacen rezos, cantos, lamentos, el responso, que es un rezo muy importante y luego de despiden a los difuntos”, cerró.

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