Inauguraron el Bosque de la Poesía en homenaje a Carlos “Pajita” García Bes

El Mercado Artesanal de Salta cuenta con un nuevo espacio verde dedicado a la poesía y la memoria cultural de la provincia. Se trata del Bosque de la Poesía, inaugurado en homenaje a Carlos “Pajita” García Bes, artista y gestor cultural que participó en la creación del Mercado Artesanal.

La actividad se realizó en el marco del IV Festival Internacional de Poesía de Salta y reunió a poetas, artistas y referentes culturales. Uno de los momentos principales fue la plantación de árboles de especies nativas, con el propósito de vincular las expresiones artísticas con el cuidado del ambiente.

Durante la inauguración, el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur, destacó el sentido del homenaje y la relación entre el patrimonio cultural y natural.

“La cultura también se construye en el vínculo con nuestra naturaleza y nuestra memoria. Este bosque es una forma de mantener vivo el legado de nuestros artistas y transmitir a las nuevas generaciones el compromiso de cuidar nuestro patrimonio natural y cultural”, expresó.

La jornada también incluyó una lectura de poemas a cargo de Leopoldo “Teuco” Castilla, quien compartió obras dedicadas a la naturaleza de los autores salteños Juan Carlos Dávalos, Roberto Albeza, Miguel Ángel Pérez y Manuel J. Castilla.

Además, se proyectó material audiovisual sobre la vida y obra de Carlos Luis García Bes, con un recorrido por su trayectoria y sus aportes a la cultura salteña.

Para la creación del bosque se utilizaron ejemplares donados por el Banco de Germoplasma de Especies Nativas del Instituto de Ecología y Ambiente Humano de la Universidad Nacional de Salta, el Vivero Provincial y el Vivero Municipal.