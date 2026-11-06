Llega el Tinder peronista: una aplicación para encontrar pareja entre compañeros

La política argentina también llegó al mundo de las aplicaciones de citas. El próximo 20 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Soberanía Nacional, se lanzará Conectados Peronistas, una plataforma destinada a personas que buscan establecer relaciones sentimentales con quienes comparten su identificación política.

La iniciativa fue impulsada por Román Queiroz, empresario maderero de Misiones y expresidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA).

El columnista Facundo Sagárnaga presentó la propuesta en N&N, por Aries, donde explicó que la aplicación busca convertir la afinidad ideológica en el punto de partida para conocer personas.

“Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”

La plataforma retoma una de las frases más conocidas de Juan Domingo Perón y la traslada al universo de las relaciones personales.

Según explicó Sagárnaga, el funcionamiento será similar al de otras aplicaciones de citas: los usuarios podrán crear perfiles, compartir fotografías, conversar mediante chats privados y establecer coincidencias.

La diferencia estará en que la identificación con el peronismo será el principal filtro para relacionarse con otras personas.

La iniciativa parte de la idea de que compartir valores y posiciones políticas puede facilitar los vínculos personales, especialmente en una sociedad atravesada por fuertes diferencias ideológicas.

Cuándo estará disponible y cómo registrarse

El lanzamiento está previsto para el viernes 20 de noviembre, aunque ya se encuentra habilitado el prerregistro a través del sitio web oficial de la plataforma.

Los desarrolladores anunciaron que quienes se inscriban antes de esa fecha podrán acceder a dos meses gratuitos de funciones premium, que posteriormente formarán parte de una modalidad paga.

Según informaron los impulsores del proyecto, la aplicación ya superó los 7.000 usuarios prerregistrados.

Estará destinada exclusivamente a personas mayores de 18 años.

El columnista recordó que la segmentación política de las citas no es completamente nueva. Años atrás ya existían grupos en redes sociales conocidos informalmente como Tinder peronista o Tinder K.

La novedad es que ahora esa propuesta contará con una plataforma propia, en un escenario en el que las aplicaciones de citas ocupan un lugar cada vez más importante en las relaciones personales.