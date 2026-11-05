Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay

La tormenta perfecta que se cernía sobre el Palacio de los López terminó por desmoronar la administración de Santiago Peña, quien presentó su renuncia en medio de una crisis institucional sin precedentes. La decisión se precipitó tras dos jornadas de ebullición social en las calles de Asunción, donde miles de ciudadanos marcharon para exigir la devolución de su dinero y la destitución inmediata de los principales responsables políticos. Las protestas, marcadas por fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión, reflejaron el profundo malestar de una sociedad golpeada por la incertidumbre económica y la desconfianza generalizada en las altas esferas del poder.

El epicentro de este terremoto político se originó cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la sorpresiva intervención de Ueno Bank debido a graves problemas de solvencia, paralizando de inmediato los servicios de una entidad que resguarda los ahorros de aproximadamente tres millones de personas, una cifra que equivale a casi la mitad de la población nacional. El cimbronazo financiero no tardó en cobrar sus primeras víctimas institucionales con la dimisión del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y la posterior detención de ocho directivos del banco, incluido su presidente Miguel Vázquez. Esta parálisis sistémica dejó a millones de familias y pequeños ahorristas en un limbo financiero total, desatando una indignación colectiva que rápidamente desbordó los cauces institucionales tradicionales.

Acorralado por la presión de las calles y sin margen de maniobra legislativa, el panorama institucional se tornó insostenible para el Ejecutivo cuando los bloques de la oposición formalizaron un pedido de juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana. La acusación no solo señalaba un presunto mal desempeño de sus funciones frente a la debacle, sino que también apuntaba a espinosos conflictos de intereses derivados de los antiguos vínculos comerciales que el propio Peña mantuvo con el conglomerado empresarial que controlaba la entidad intervenida. A esto se sumaron duras objeciones sobre el manejo de fondos públicos y previsionales que permanecían depositados en el banco, encendiendo las alarmas sobre la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

Con esta dimisión abrupta, el escenario político paraguayo ingresa en una zona de turbulencia e incertidumbre, obligando al Congreso a activar los mecanismos constitucionales de sucesión para cubrir el vacío de poder dejado por un mandatario que había asumido en agosto de 2023 con un mandato previsto hasta 2028. La transición que ahora se abre no solo pondrá a prueba la solidez del andamiaje democrático del país sudamericano, sino que exigirá respuestas urgentes y transparentes para sanar las heridas económicas de millones de ciudadanos afectados. Mientras la nación intenta recuperar la calma en sus calles, la clase dirigente enfrenta el desafío histórico de recomponer la confianza perdida y garantizar la estabilidad institucional en medio de las ruinas de su sistema financiero.

(Con información de TN)