El Congreso de Paraguay debate la destitución de Santiago Peña por el caso Ueno Bank

Paraguay atraviesa una grave crisis política y financiera luego de que 35 legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentaran un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, tras la intervención del banco Ueno por problemas de solvencia.

La acusación fue formalizada este miércoles 4 de noviembre ante la Cámara de Diputados y plantea presuntos conflictos de intereses y mal desempeño de funciones por parte del mandatario, quien estuvo vinculado al grupo empresarial propietario de la entidad financiera.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la situación generó incertidumbre entre los ahorristas y aumentó la presión política sobre el Gobierno paraguayo.

El escándalo bancario que desató la crisis

El Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación.

La decisión dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó preocupación por la posibilidad de que otras instituciones financieras enfrenten dificultades similares.

La crisis también derivó en la salida del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, reemplazado por Pedro de Jesús Acosta a pedido del mandatario.

Las acusaciones contra Santiago Peña

Los legisladores sostienen que Peña incurrió en un presunto conflicto de intereses por su vinculación anterior con el grupo que controlaba Ueno Bank.

También cuestionan el manejo de fondos previsionales y la actuación de organismos estatales frente a las dificultades financieras de la entidad.

Las acusaciones forman parte de la presentación parlamentaria y todavía no constituyen responsabilidades comprobadas.

El pedido de juicio político recibió 35 firmas, pero necesita alcanzar los 53 votos en la Cámara de Diputados para avanzar hacia el Senado, donde se resolvería una eventual destitución.

Millones de ahorristas esperan recuperar su dinero

Una de las principales preocupaciones es el destino de los depósitos de los clientes afectados.

El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay establece una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente 38.300 dólares.

Mientras avanzan las investigaciones y los debates parlamentarios, la crisis bancaria también amenaza la confianza en el sistema financiero paraguayo.

Este jueves, el Congreso comenzó a debatir el pedido de juicio político, en medio de crecientes tensiones dentro del oficialismo y fuertes cuestionamientos al presidente Peña.