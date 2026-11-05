La ruta secreta de los Bolsonaro bajo la lupa judicial

La justicia federal aceleró los tiempos procesales este jueves al impulsar una batería de medidas de prueba orientadas a esclarecer si la administración libertaria prestó asistencia logística y financiera con fondos públicos para garantizar la huida del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, esquivando las restricciones judiciales que pesaban sobre él en su país de origen.

La causa, iniciada a instancias de denuncias presentadas por dirigentes opositores como Gabriel Solano y Esteban Paulón, apunta directamente a dilucidar el rol de funcionarios nacionales, asesores estratégicos y personal de seguridad en un operativo que incluyó el uso de vehículos oficiales y traslados privados.

Mientras los expedientes en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa intentan reconstruir el rompecabezas —que abarca desde el cruce fronterizo en Misiones hasta la partida de un jet privado desde Puerto Iguazú—, los magistrados buscan determinar si el Ejecutivo incurrió en delitos graves como malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, en un episodio que pone en jaque la transparencia diplomática y el manejo de los recursos de todos los argentinos.

(Con información de Perfil)