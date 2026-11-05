Silencio en Balcarce 50: el impacto geopolítico y económico de la caída de Santiago Peña

La renuncia de Santiago Peña, acorralado por su propio espacio político en medio de un escándalo financiero, mantiene en vilo a la Casa Rosada y al Palacio San Martín, donde analizan con extrema reserva los pasos a seguir tras el colapso institucional en Asunción.

Mientras el Ejecutivo evita un pronunciamiento diplomático formal sobre el ascenso del vicepresidente Pedro Alliana —quien ya supo mantener cumbres reservadas en Balcarce 50 con el asesor Santiago Caputo—, crecen las tensiones en torno a una agenda bilateral que abarca billonarios intercambios comerciales, la administración estratégica de la represa Yacyretá y los inminentes coletazos del derrumbe corporativo.

Lejos de circunscribirse a una crisis de vecindad, el terremoto político paraguayo ya experimenta consecuencias transfronterizas concretas con el colapso de Ueno Bank y la firma tecnológica ITTI, dejando a casi un millar de trabajadores en la cuerda floja en Buenos Aires y exponiendo la fragilidad de los vínculos regionales del oficialismo libertario.

(Con información de TN)