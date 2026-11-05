Ingenieros del NOA respaldaron el reclamo por los ramales C14 y C15

Directivos del Foro de Ingeniería del NOA mantuvieron un encuentro clave con el jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, para manifestar su total apoyo a las gestiones que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz orientadas a garantizar inversiones prioritarias sobre los ramales C14 y C15 dentro del actual proceso licitatorio.

Durante la reunión, en la que se evaluaron los compromisos asumidos a nivel nacional tras los reclamos del mandatario salteño, se puso de relieve el valor geopolítico y comercial de potenciar la conexión este-oeste para consolidar un sistema de transporte intermodal competitivo.

Para profundizar esta postura, la entidad técnica anunció que prepara un documento exhaustivo que será entregado próximamente a los gobiernos de la región, detallando la urgencia de asegurar fondos para evitar que la reactivación ferroviaria quede a mitad de camino y frenar así la integración definitiva con las redes de los países vecinos hacia los mercados internacionales.