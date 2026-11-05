Tabacaleros salteños buscan cambios en el Fondo Especial del Tabaco

En el tramo de manifestaciones/homenajes de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, el representante de Gral. Güemes, Enrique Cornejo, informó sobre la grave situación que atraviesa el sector del tabaco y las acciones que se llevan adelante en consecuencia.

“Hoy, las 7 provincias productoras de tabaco atravesamos una situación compleja por la sobre oferta de tabaco en el mundo. Sabemos que Brasil y África son grandes productores y que eso genera una disminución del precio internacionalmente”, aseguró el legislador.

Describió que Argentina produce 120 millones de kg. y que un 85% se exporta, por lo que, la baja del precio internacional hace que los acopiadores no puedan pagar un precio acorde a los costos de producción.

Advirtió, en tanto, insolvencias del Fondo Especial del Tabaco dado que existe una imperfección comercial del 40% en el precio del cigarrillo.

Así las cosas, informó que se presentó un proyecto de ley para adecuar el Fondo a las nuevas manofacturas e introducir una cláusula que establece el valor inicial del pago de las empresas cigarreras.

“También pedimos a ARCA un código QR en los paquetes para que el consumidor pueda escanearlo y le indique el precio establecido por el fabricante”, señaló.

Finalmente, Cornejo informó que se está organizando una convocatoria para mediados de noviembre en CAME con productores y legisladores nacionales de las 7 provincias tabacaleras, además de funcionarios nacionales.