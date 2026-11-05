Alerta en Europa: al menos 11 vuelos recibieron amenazas de bomba y activaron aterrizajes de emergencia

Una nueva ola de amenazas de bomba contra vuelos comerciales provocó este jueves 5 de noviembre un importante despliegue de seguridad en Europa. Al menos 11 aeronaves recibieron alertas, lo que obligó a realizar aterrizajes de emergencia, desvíos y controles especiales en distintos aeropuertos.

Los episodios afectaron vuelos con destino a Francia, Bélgica, Italia, Bulgaria y otros países europeos. En algunos casos, las autoridades movilizaron aviones militares para escoltar a las aeronaves hasta que pudieran aterrizar de manera segura.

Un avión con 151 pasajeros fue desviado a una base militar francesa

Uno de los incidentes más importantes involucró a un Airbus A320 de Aer Lingus, que viajaba desde Dublín hacia Roma y debió modificar su ruta tras recibir una amenaza de bomba.

La aeronave aterrizó en la base aérea de Évreux, ubicada a unos 100 kilómetros de París, donde se desplegó un operativo de seguridad.

Los 151 pasajeros y seis tripulantes fueron evacuados mientras especialistas en desactivación de explosivos inspeccionaban el avión.

Aviones militares escoltaron vuelos y hubo alertas en varios países

Otro episodio se registró en un vuelo de Finnair entre Helsinki y Roma, que fue escoltado por aeronaves de la Fuerza Aérea italiana después de recibir una amenaza similar.

En Bulgaria, tres aviones procedentes de Copenhague, Madrid y Londres debieron aterrizar bajo protocolos especiales de seguridad.

También se registró una alerta que afectó a un vuelo de la aerolínea polaca LOT, que aterrizó en el aeropuerto de Bruselas.

Por su parte, las autoridades de República Checa informaron sobre amenazas contra otros cuatro vuelos, por lo que se activaron procedimientos preventivos.

Una seguidilla de amenazas que preocupa a Europa

Los incidentes de este jueves se suman a otras siete amenazas registradas el martes 3 de noviembre, que afectaron vuelos con destino a ciudades como Roma, Varsovia, Sofía y Murcia.

En esos episodios tampoco se encontraron explosivos, pese a los operativos de inspección y las alteraciones registradas en varios aeropuertos.

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni se confirmó la presencia de artefactos explosivos en las aeronaves inspeccionadas.

Las autoridades europeas investigan el origen de las amenazas, mientras las compañías aéreas mantienen activos sus protocolos de seguridad. Por ahora, ningún grupo u organización se atribuyó la responsabilidad de los hechos.