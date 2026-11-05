Milei asistió a la Cumbre Iberoamericana y protagonizó un frío saludo con Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei participó este jueves 5 de noviembre de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, y protagonizó un breve y distante saludo con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en medio de las tensiones diplomáticas que mantienen ambos dirigentes.

La presencia del mandatario argentino se produjo después de que el miércoles se ausentara de la ceremonia inaugural en el Teatro Real y de la cena ofrecida por los reyes de España. Sin embargo, este jueves sí asistió a la sesión plenaria, realizada en la Galería de las Colecciones Reales.

Un saludo cordial con el rey y distante con Sánchez

Durante la recepción oficial de los jefes de delegación, Milei saludó primero al rey Felipe VI, con quien intercambió sonrisas y algunas palabras.

El contraste llegó inmediatamente después, cuando le tocó estrechar la mano de Pedro Sánchez. El saludo fue breve, sin intercambio de palabras y con escasos gestos de cordialidad.

La escena quedó registrada por las cámaras y reflejó públicamente la distancia entre ambos gobiernos, que mantienen diferencias políticas y diplomáticas desde hace meses.

Por qué Milei no estuvo en la apertura de la Cumbre

El Presidente había llegado a Madrid el miércoles 4 de noviembre, pero no participó de las actividades inaugurales de la cita iberoamericana.

En lugar de asistir al acto en el Teatro Real y a la posterior cena de gala en el Palacio Real, Milei mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido español Vox y uno de sus principales aliados políticos en Europa.

Su ausencia en esas actividades no significó que desistiera de participar de la Cumbre. La agenda oficial continuó este jueves con la sesión plenaria, a la que el mandatario argentino sí asistió.

Una relación marcada por los enfrentamientos

El encuentro entre Milei y Sánchez se produjo apenas dos semanas después de una nueva controversia entre ambos.

Durante su anterior visita a España, el 21 de octubre, el Presidente argentino había calificado al jefe del Gobierno español de “impresentable dictador”, profundizando una relación que ya acumulaba numerosos cruces públicos.

La tensión también estuvo presente en el encuentro de este jueves, aunque ambos cumplieron con el protocolo oficial al estrecharse la mano.

La Cumbre Iberoamericana reúne a representantes de 22 países de América Latina, España, Portugal y Andorra, con una participación reducida de presidentes y jefes de Gobierno.

El episodio entre Milei y Sánchez se convirtió en una de las imágenes destacadas de la jornada, en una reunión internacional atravesada por las diferencias políticas entre varios de sus participantes.