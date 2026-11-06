Psicólogos contra el uso electoral de la salud mental: “Esto es mentiroso”

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, Gisela Pedersen, cuestionó las consultas psicológicas que se ofrecen en espacios públicos durante actividades de campaña electoral y advirtió que estas prácticas podrían constituir una falta ética para los profesionales involucrados.

La polémica surgió en Pelo & Barba, por Aries, cuando se le consultó sobre las propuestas de atención psicológica que algunos dirigentes políticos llevan a barrios y plazas como parte de sus actividades proselitistas.

“No corresponde una atención psicológica en una plaza”, afirmó Pedersen.

“Eso no es un abordaje psicoterapéutico”

La profesional sostuvo que una consulta de pocos minutos en un espacio público no reúne las condiciones necesarias para desarrollar una intervención psicológica adecuada.

“Eso no es un abordaje psicoterapéutico bajo ningún punto de vista”, advirtió.

También explicó que, dependiendo de las circunstancias, el profesional que participe de una práctica de esas características podría recibir una sanción ética.

La titular del Colegio destacó que la atención de la salud mental requiere condiciones adecuadas, profesionales habilitados y un abordaje responsable, especialmente cuando se trabaja con personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Cómo verificar si un psicólogo está matriculado

Pedersen recordó que el Colegio cuenta con un registro de profesionales matriculados y que cualquier ciudadano puede consultar si una persona está habilitada para ejercer la profesión.

Explicó que, ante dudas sobre la identidad o habilitación de quienes ofrecen atención psicológica, los vecinos pueden comunicarse con la institución y solicitar la verificación correspondiente.

Asimismo, señaló que las situaciones que pudieran constituir faltas éticas pueden ser informadas al Colegio para su evaluación.

Una advertencia a los candidatos

La presidenta del Colegio consideró que ofrecer tratamientos psicológicos improvisados como parte de una campaña puede generar falsas expectativas en la población.

“Esto es una chicana política, si queremos; esto es mentiroso, son promesas falsas”, expresó.

Pedersen valoró que los ciudadanos comiencen a cuestionar estas prácticas y reclamó mayor responsabilidad a quienes utilizan la salud mental como argumento electoral.