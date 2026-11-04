El hospital de Cachi ya cuenta con rayos X digitales y sumará atención por telemedicina

El hospital de Cachi incorporó un equipo de rayos X digital que ya se encuentra en funcionamiento y avanza en la implementación del programa Hospital Digital, que permitirá acceder a consultas con especialistas a distancia. Las mejoras buscan ampliar las prestaciones médicas en el Alto Valle Calchaquí y reducir la necesidad de trasladar pacientes hacia la capital salteña.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, recorrió el establecimiento junto a autoridades provinciales y municipales para supervisar el equipamiento y realizar pruebas del sistema de telemedicina.

“Seguimos reforzando las prestaciones en cada rincón de la provincia, siempre cumpliendo con el mandato del gobernador de avanzar con la digitalización en todo el territorio”, expresó el funcionario, quien destacó la importancia de incorporar tecnología para mejorar los diagnósticos en el interior.

Durante la visita también se confirmó que el hospital tiene asignado un tomógrafo y que se proyecta la apertura de una sala de terapia intensiva. Para avanzar con estas incorporaciones será necesario adecuar la infraestructura del establecimiento.

El intendente de Cachi, Américo Liendro, explicó que contar con más servicios médicos en la localidad representa un alivio para las familias que actualmente deben afrontar viajes a Salta capital para realizar estudios o asistir a consultas especializadas.

En ese sentido, señaló que muchas personas de escasos recursos recurren al municipio para solicitar ayuda con los traslados y destacó la importancia de ampliar la capacidad de atención del hospital.

“La salud llegó al federalismo; el gobernador no solamente piensa en los municipios con mayor cantidad de habitantes, sino en la necesidad de cada localidad”, sostuvo Liendro.

Por su parte, el diputado provincial Miguel Plaza destacó el alcance regional del establecimiento, que funciona como hospital de referencia para vecinos de La Poma, Seclantás, Molinos y Payogasta. Durante la jornada, el legislador donó una antena satelital Starlink para mejorar la conectividad y facilitar el funcionamiento de los nuevos servicios digitales.

“Trabajamos en conjunto porque confiamos en esta visión federal que nos permite el gobernador y que el ministro hace propia en cada visita para ampliar el derecho a la salud”, manifestó Plaza.

El legislador también acompañó el relevamiento del quirófano y de las instalaciones donde se proyectan las próximas incorporaciones. Entre los objetivos se encuentra sumar al hospital a la Red de ACV mediante la instalación del tomógrafo.

Finalmente, la gerente de Atención a las Personas, Patricia Zamudio, explicó que el nuevo equipo de rayos X permite obtener imágenes de alta resolución para mejorar la precisión de los diagnósticos. Además, señaló que el programa Hospital Digital facilitará la conexión con distintas especialidades médicas, con el objetivo de acortar distancias y reducir costos para los pacientes del Alto Valle Calchaquí.