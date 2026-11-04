Baccaro: “El IPS cubre el doble de sesiones psicológicas que otras obras sociales”

Luego de la movilización de profesionales de la psicología en Salta por demoras en los pagos y pedidos de actualización de aranceles, el presidente del Instituto Provincial de Salud (IPS), Martín Baccaro, aseguró que la obra social canceló la deuda correspondiente a julio y defendió la cobertura que brinda a sus afiliados.

Así lo explicó Baccaro en Pelo & Barba, por Aries, que el pago se completó durante la jornada de protesta y reconoció que el atraso de una semana respecto del vencimiento acordado generó preocupación entre los profesionales.

“En el momento de la marcha ya no teníamos deuda”, afirmó, aunque admitió que el organismo no había cumplido con la fecha de pago pactada.

Las consultas psicológicas aumentaron un 33%

El titular del IPS reveló que la demanda de atención psicológica creció considerablemente durante el año, con un impacto directo sobre las finanzas de la obra social.

Según detalló, las sesiones mensuales pasaron de 39.000 a 52.000, mientras que el gasto por estas prestaciones aumentó de $500 millones en enero a $910 millones en julio.

Baccaro explicó que el incremento responde tanto a la actualización de honorarios como a una mayor utilización de los servicios.

“Ligado a la crisis que vive la sociedad salteña”, señaló, al relacionar el crecimiento de las consultas con las dificultades sociales y económicas.

El IPS defiende las 60 sesiones anuales

Otro de los puntos abordados fueron los tratamientos psicológicos. Baccaro destacó que el IPS reconoce hasta 60 sesiones anuales por afiliado, distribuidas en cinco consultas mensuales, mientras que otras obras sociales provinciales ofrecen coberturas menores.

El funcionario reconoció que reducir prestaciones permitiría aliviar las cuentas del organismo, pero advirtió que también afectaría a quienes necesitan continuar sus tratamientos.

“Si el IPS hiciera menos prestaciones, tendría menos problemas financieros. Eso está claro. Ahora, también tendrían problemas los afiliados”, sostuvo.

El viernes habrá una reunión con los psicólogos

Baccaro confirmó que este viernes se reunirá con representantes del Colegio de Psicólogos para revisar los convenios y analizar los planteos del sector.

También valoró que la protesta se haya desarrollado sin interrumpir la atención a los afiliados. “Me parece bárbaro que no se la agarren con los afiliados que reciben las prestaciones”, manifestó.

Finalmente, aseguró que el IPS continuará trabajando en cambios estructurales para mejorar su situación financiera sin reducir la cobertura sanitaria.