Martinelli: “Milei y Karina fueron sobreseídos sin haber ido nunca a declarar”

El abogado y exdiputado provincial Guillermo Martinelli cuestionó el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, al señalar que ambos fueron desvinculados del expediente sin haber prestado declaración indagatoria.

Martinelli comparó el tratamiento judicial del caso con el proceso que terminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. “Sin que se haya ni siquiera presentado una indagatoria, el presidente Milei y la secretaria general de la Presidencia fueron sobreseídos en la causa Libra y no han ido a declarar nunca”, sostuvo.

Cuestionamientos a la Justicia

Martinelli también apuntó contra la decisión judicial de apartar del expediente a los inversores que se habían presentado como querellantes por las pérdidas sufridas con la criptomoneda.

“¿Qué hizo previamente? Decir que los querellantes no tenían razón para ser querellantes y alejarlos del proceso para que precisamente no puedan apelar, no puedan decir nada”, cuestionó.

El exlegislador consideró que existen actuaciones judiciales que generan dudas sobre la imparcialidad del sistema y sostuvo que, en determinadas causas, las decisiones parecen estar previamente direccionadas.

La causa $LIBRA sigue bajo discusión judicial

El 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados, al considerar que los hechos denunciados no configuraban delitos.

Sin embargo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas apeló la resolución y pidió continuar con la investigación, al considerar prematuro el cierre del expediente.

Martinelli vinculó sus cuestionamientos con la situación judicial de Cristina Kirchner y defendió la posibilidad de revisar su condena mediante nuevas presentaciones judiciales.

El peronismo salteño y la necesidad de unidad

En el plano político provincial, Martinelli reclamó la unidad de los distintos sectores del peronismo salteño, tras las divisiones que quedaron expuestas en las últimas elecciones. Consideró que es “casi obligatorio” alcanzar un acercamiento y dejar de lado las diferencias personales. “La unidad me parece que es imprescindible. Si no hay unidad, seguiremos quizás en la misma situación que estamos ahora”, advirtió.

También cuestionó la situación del Partido Justicialista de Salta, al que describió como prácticamente “desguazado”. En ese sentido, señaló que el gobernador Gustavo Sáenz construyó otros espacios políticos y se alejó del partido en el que inició su trayectoria, aunque reconoció que desconoce qué rumbo adoptará el PJ en el futuro.