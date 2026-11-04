Ataque en patota a mujeres trans en Palermo: Jorge Macri prometió que no habrá impunidad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, repudió el violento ataque contra mujeres trans ocurrido en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que se trabaja para identificar a los responsables.

“Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Macri confirmó que los ministerios de Justicia y Seguridad avanzan con la investigación y advirtió: “Les vamos a caer con todo el peso de la ley”.

Las persiguieron, golpearon y difundieron los videos

El episodio ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando un numeroso grupo de jóvenes, varios de ellos en bicicleta, atacó a trabajadoras sexuales trans en el Parque Tres de Febrero.

Según los testimonios difundidos, los agresores utilizaron palos, piedras y otros objetos para golpear a las víctimas, mientras las perseguían por distintos sectores del parque.

Los propios atacantes registraron las agresiones con sus teléfonos celulares y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales, acompañadas de mensajes discriminatorios.

Al menos seis mujeres debieron recibir atención médica por los golpes sufridos.

Investigan si fue un ataque organizado por odio

La Justicia porteña inició una investigación de oficio para identificar a los responsables y determinar si existió una organización previa de las agresiones.

En la causa intervienen la Unidad de Flagrancia Norte y la Fiscalía Especializada en Discriminación, que analizan los videos y las imágenes de las cámaras de seguridad.

Hasta la mañana de este miércoles no se habían informado detenciones.

El ataque generó el repudio de organizaciones de diversidad sexual, dirigentes políticos y artistas, que reclamaron medidas para garantizar la seguridad de las personas trans y evitar nuevos hechos de violencia.