Murió Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que chocó con un arquero

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años, quien falleció este martes 3 de noviembre tras sufrir un fuerte golpe durante el partido contra Andorra, disputado el lunes.

Según informó Infobae, el futbolista había sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva después de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El choque que terminó en tragedia

El incidente ocurrió cuando De Miguel intentaba disputar una pelota aérea y el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió a interceptarla.

Ambos futbolistas chocaron y el delantero cayó inconsciente sobre el campo de juego. Sus compañeros solicitaron inmediatamente la asistencia médica.

El árbitro expulsó al arquero y suspendió definitivamente el encuentro, mientras los profesionales sanitarios atendían al jugador antes de trasladarlo en ambulancia.

El Tenerife confirmó su fallecimiento

Durante las primeras horas posteriores al accidente, el club había informado que De Miguel se encontraba estable dentro de un cuadro de gravedad.

Sin embargo, su estado neurológico empeoró durante la madrugada y el fallecimiento fue confirmado a las 8 de la mañana de este martes, hora de España.

A través de un comunicado, el Tenerife expresó su profundo dolor y acompañó a la familia del futbolista, que pidió respeto por su privacidad.

Luto en el fútbol español

La noticia provocó numerosas muestras de pesar de clubes, jugadores e instituciones deportivas.

El Andorra también expresó sus condolencias, mientras que la Federación Española de Fútbol anunció la suspensión de la jornada de Copa del Rey y de un encuentro de la selección Sub-21.