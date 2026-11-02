Desestimaron la querella por calumnias e injurias de Vaccarela contra la familia Ramasco

El juez Pablo Fernando Farah desestimó la querella por injurias y calumnias que Gustavo Vaccarella promovió en contra la familia Ramasco. Lo relacionan a la muerte de Lautaro. El juez aceptó los planteos de las defensas y concluyó que la acusación no cumplía con los requisitos.

Vaccarella es señalado por la familia de Lautaro Ramasco desde su muerte, en diciembre del 2024. Piden que se lo investigue por hostigamiento constante y de amenazas en contra de Lautaro que quedaron plasmadas en anteriores denuncias, antes de la muerte de Lautaro. Cabe recordar que la semana pasada el fiscal Santiago López Soto insistió con la acusación contra César Quispe Cejas, el único detenido y acusado por la muerte de Lautaro.

La querella de Vaccarella

Quién inició la causa por calumnias e injurias fue el propio comunicador, Vaccarela y fue en contra de sus hermanos y sus padres. Según su denuncia por la que llegó a haber una mediación, la familia llevó adelante un ataque "masivo y coordinado" contra su honor en redes sociales y medios de comunicación. Les atribuyó haberle dirigido frases descalificatorias y haberlo señalado como responsable de la muerte de Lautaro Ramasco. Los abogados Andrea Yenina López y Marcelo Eduardo Arancibia sostuvieron que las publicaciones en su contra no fueron en ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni crítica periodística, sino como parte de "ultrajes sistemáticos" e imputaciones falsas de delitos. Pidieron además una medida cautelar para que cesaran las publicaciones.

Los argumentos de la familia Ramasco

El planteo de la familia Ramasco mediante sus abogados, Alfredo Luis Garcé y Sandra Domene, fue que la acusación no cumplía con los requisitos para avanzar mediante "excepciones de falta de acción”. Cuestionaron que en su denuncia acusaba de forma genérica a toda la familia y presentó unas 380 fojas con capturas de pantalla, pero sin individualizar qué dijo cada persona, en qué fecha y hora, en qué lugar o desde qué cuenta. El otro planteo al que hizo lugar el juez Farah es que se trataba de un reclamo de interés público enmarcado en el pedido de justicia por la muerte de Lautaro. En ese sentido ahondaron que también se compartieron solo links de noticias “sin intención de injuriar”.

Farah hizo lugar a las excepciones y desestimó la querella. También destacó la indeterminación de los acusados, lo que, señaló, podría afectar el derecho de defensa entre otros errores en el proceso.

Vaccarela también solicitó que la familia Ramasco no pudiera hacer más publicaciones ni expresiones en su contra. Esa solicitud también quedó desestimada por ser un pedido “accesorio a la causa principal”.

La causa por la muerte de Lautaro

Días atrás, en la audiencia de control de la acusación por la muerte de Lautaro, el juez Federico Diez rechazó la oposición de la querella familiar. Mediante su abogada Sandra Domene los Ramasco pidieron no avanzar en la acusación en contra del limpiavidrios porque aseguraron no haber tenido acceso a la prueba digital al momento de la acusación fiscal que acompañaron oportunamente. Así las cosas, la causa avanza a juicio contra Quispe Cejas. ”Mi hijo murió antes”, dijo el padre de Lautaro en dicha audiencia en referencia al hostigamiento que denuncian y por el que llegaron a ser denunciados.