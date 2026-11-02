Hoy se marcha en Ciudad Judicial por intento de “lesbicidio”

Comienza hoy el juicio contra Juan Marcelo Córdoba, acusado de intentar asesinar a Mariana Oliver en Orán. Organizaciones feministas marchan durante la mañana en ciudad judicial en Orán y Salta pidiendo justicia. Aseguran que el caso es una muestra del acoso y hostigamiento que se vive diariamente por ser lesbianas y militar. En este caso, Mariana pertenece a la colectiva feminista Panambí.

“Fue un intento de lesbicidio”, aseguró sin vueltas Inu Yaku de la Asamblea Lesbotransfeminista quién marcha hoy. La mujer contó en NyN por Aries que otras “compañeras feministas de Orán” también habían sido amenazadas y hostigadas por Córdoba. “Algunas llegaron a tener encuentros físicos con él”, aseguró.

La militante además relató que Mariana fue atacada mientras dormía con su hija.

Movilizada, Inu Yaku aseguró que lo de Córdoba fue una “escalada de odio”. Aunque, insistió que no es un caso aislado y es lo que viven diariamente. “Solo queremos poder dormir y despertarnos”, indicó en referencia a la dramática coincidencia que hay entre algunos casos como el del triple lesbicidio de Barracas en el que se incendió a las mujeres mientras dormían. “También en el de Cañuelas”, resaltó.

Según pudo saber Aries el debate se extenderá hasta el 17 de noviembre, el debate estará a cargo del tribunal unipersonal de la Sala I, del Tribunal de Juicio, representado por el juez Mariano Facundo Gerónimo.

Si bien el juicio se hará en Orán, las organizaciones feministas convocaron para hoy a una marcha en Ciudad Judicial de Salta para acompañar el inicio del debate y exigir justicia.

El caso

El 11 de febrero del 2025 en Orán, Córdoba habría ingresado a la casa de Mariana, que se encontraba con su hija adolescente. Según la reconstrucción del caso, el hombre intentó estrangularla y, cuando la mujer se defendió, la apuñaló siete veces. Ante los gritos y la resistencia, el agresor se dio a la fuga. Gracias a las cámaras de seguridad pudieron identificarlo y detenerlo.

Desde la Colectiva feminista Panambí denuncian que Córdoba hostigaba desde hacía meses, mediante comentarios de odio en redes sociales, tanto a Oliver como a otras mujeres de la organización. Tras el ataque, las integrantes del espacio comprobaron que el acusado les había enviado mensajes violentos a varias de ellas a través de Facebook.