Juicio por jurado en Orán: defensores piden la nulidad y denuncian irregularidades

La presentación plantea nulidad absoluta, arbitrariedad manifiesta y violación a la ley N° 8.478 y garantías constitucionales y se presentó horas después de las condenas a cadena perpetua que recibieron Enrique Larrán, Elvio Díaz y Carlos Rodríguez, a quienes un jurado popular consideró culpables del homicidio de Wilson Sutara y Ariel Ledesma Salinas. El crimen ocurrió la madrugada del 10 de mayo de 2024 en una zona rural cercana a Colonia Santa Rosa, los cuerpos estaban acribillados a tiros y uno de ellos tenía un precinto atado a sus manos.

Entre otros cuestionamientos, los defensores expusieron que el jurado popular fue inducido por el tribunal a optar por una condena ya que de 25 opciones de veredicto una sola era de no culpabilidad.

También indicaron que hay dudas sobre la data de muerte de las víctimas; con los horarios y ubicaciones de los tres condenados y con los vehículos que fueron vistos por testigos, pero no están identificados.

“Específicamente, se omitió investigar un vehículo Volkswagen Gol Trend y una motocicleta que circulaban sospechosamente a las 3 horas hacia la escena del crimen; se cajoneó una llamada anónima clave; y se direccionó de forma restrictiva y caprichosa el rastreo de cámaras de seguridad”, reza el documento.

La versión de Elvio Díaz

En diálogo con Aries, el abogado defensor Nicolás Fernández recordó que su cliente Elvio Díaz había viajado con Rodríguez desde Tucumán hasta Orán para cobrar sus honorarios a Sutara, a quien había representado con su estudio jurídico, y también para pagar una camioneta que le había comprado a Larrán, residente oranense.

En ese marco -explicó- se produjeron movimientos y reuniones durante la noche del 9 de mayo y la madrugada del 10, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad y en ubicaciones de antenas de celular tanto de las víctimas como de los tres condenados. Según la versión de Díaz, después de la medianoche Sutara le encargó que manejara su auto Alpha Romeo desde Orán hasta Ledesma, en Jujuy, donde se lo tenía que dejar estacionado con la llave en la guantera, encargo que efectuó y del cual avisó esa misma madrugada a quien luego apareciera muerto.

“Díaz tenía un vínculo de confianza con uno de los fallecidos, con el señor Wilson Sutara (…) que estaba haciendo algún traspaso de cargamento ilícito”, dijo Fernández y agregó que Díaz aportó nombres y detalles para que la fiscalía investigara una hipótesis que finalmente no fue explorada.

Sobre los únicos dos testigos que estaban esa madrugada en el monte, el abogado dijo que escucharon y vieron vehículos que no fueron identificados.