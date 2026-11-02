Dictan prisión preventiva para proteger a una joven del hostigamiento virtual

La jueza Norma Beatriz Vera dio lugar al pedido de la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo y ordenó la prisión preventiva por tres meses para un hombre de 29 años.

Mientras, avanza la investigación en su contra por amenazas, amenazas coactivas y extorsión, todo en concurso real.

La denuncia fue presentada el 17 de octubre por una joven de 22 años que buscaba trabajo y en mayo recibió mensajes por redes sociales dos perfiles a nombre de “Ramiro” y “Marcos” quienes les habrían ofrecido trabajo como moza en un hotel de San Lorenzo. La joven aseguró que tras varios chats, entendió que en realidad le proponían trabajar como acompañante de los huéspedes. Al negarse, “Ramiro” la habría comenzado a amenazar con crear un perfil falso en Facebook con su imagen y sus datos, donde ofrecería servicios sexuales.

Meses de hostigamiento

La situación de vulnerabilidad de la víctima, fue destacada por la jueza. La denuncia muestra una situación recurrente: la joven como presa de amenazas de diferentes hombres.

Poco después, indica el poder judicial en su sitio web, conoció al acusado, “Ramiro” quien le habría inspirado confianza y quién “le solucionó” el problema con el celular y con el cual inició una relación hasta que se habría dado cuenta que en realidad le había “hackeado el teléfono”. Para caer, nuevamente en amenazas de parte del mismo de difundir información suya y publicar fotos íntimas.

Entre junio y julio, el acusado fue imputado por grooming en otra causa, allanado y detenido, pero en agosto recuperó la libertad con medidas sustitutivas y mediante nuevas amenazas la habría convencido de mantener conversaciones sexuales con un supuesto “Marcos”.

Las intimidaciones continuaron así durante meses, las diferentes amenazas incluyen a una supuesta policía y a un supuesto abogado, “Nico”, a quien debían pagarle 400 mil pesos por haber ayudado a sacarlo de la cárcel y a eliminar el perfil falso. Las extorsiones comenzaron a ser más continuas y de mayores montos hasta que la joven se decidió a denunciar.

Al dictar la prisión preventiva, la jueza destacó la cantidad de material pendiente de pericia y el peligro de fuga ante la expectativa de una pena severa.