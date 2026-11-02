Gimnasia y Tiro jugará ante Ferro después de la visita papal: el Reducido espera hasta el 14 o 15 de noviembre

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La Primera Nacional ya tiene definidos los cruces del Reducido y Gimnasia y Tiro conoce el desafío que tendrá por delante: visitar a Ferro Carril Oeste en Caballito, en un partido que promete una enorme expectativa.

El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal cerró la fase regular en el octavo puesto de la Zona B. De esta manera, consiguió su clasificación al Reducido y tendrá enfrente a uno de los equipos más importantes de la categoría.

Del otro lado estará Ferro, que sufrió un duro golpe en la última fecha. El conjunto de Caballito terminó igualado en puntos con Godoy Cruz, pero la diferencia de gol favoreció al equipo mendocino, que se quedó con el primer puesto de la Zona A y jugará la final por el primer ascenso frente a Tristán Suárez.

Así, el Verdolaga perdió la posibilidad de disputar esa definición y ahora deberá transitar el camino del Reducido para intentar regresar a Primera División.

La visita del Papa modifica el calendario

El cruce entre Gimnasia y Tiro y Ferro se jugará en Caballito, en principio el sábado 14 o domingo 15 de noviembre. No habrá actividad de la Primera Nacional durante el próximo fin de semana debido a la reprogramación del calendario del fútbol argentino por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La competencia tendrá así una pausa antes de ingresar en una de sus etapas más apasionantes. El Albo aprovechará estos días para preparar un compromiso de máxima exigencia ante un rival que contará con la ventaja deportiva.

Ferro tiene ventaja deportiva

La serie se disputará a partido único en el estadio de Ferro. Por haber terminado mejor ubicado en la fase regular, el Verdolaga contará con ventaja deportiva: en caso de empate durante los 90 minutos, será el equipo de Caballito el que avance a la siguiente instancia.

Gimnasia y Tiro sabe que deberá buscar una victoria como visitante para continuar en carrera. El desafío es grande, pero también lo es la ilusión del conjunto salteño de seguir avanzando en el Reducido y mantener vivo el sueño del ascenso.