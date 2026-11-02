Juventud-Cipolletti, un duelo con historia: El Santo busca dar el primer golpe ante su gente

Hay partidos que tienen un significado especial y el que protagonizarán Juventud Antoniana y Cipolletti es uno de ellos. Dos clubes con historia, antecedentes decisivos y una rivalidad deportiva que vuelve a escena en una instancia determinante del Torneo Federal A.

El Santo tendrá una cita fundamental este domingo a las 17, cuando reciba al conjunto rionegrino por los cuartos de final de la Reválida. La expectativa crece entre los hinchas antonianos, que imaginan un Fray Honorato Pistoia colmado para acompañar al equipo en el primer capítulo de una serie que puede marcar su futuro en el campeonato.

Juventud llega a esta instancia después de una clasificación sufrida en Formosa. Había conseguido una contundente victoria por 3 a 0 ante Sol de América en Salta, pero en la revancha cayó 2 a 0 y debió resistir hasta el final para asegurar el pasaje a los cuartos de final, con un global de 3-2.

Ahora aparece Cipolletti, un rival de peso que llega a esta instancia después de perder la final por el primer ascenso frente a San Martín de Formosa.

Cipolletti también ganó en el Nonagonal

Juventud y Cipolletti ya se enfrentaron durante la presente temporada del Federal A. Fue por el Nonagonal de la segunda fase del campeonato, cuando el conjunto de Río Negro se impuso por un contundente 2 a 0. Ese resultado representa otro antecedente que el Santo buscará revertir este domingo, ahora en una instancia eliminatoria y con el respaldo de su gente en el Fray Honorato Pistoia.

Un antecedente que todavía duele

El cruce tiene recuerdos muy fuertes para el hincha de Juventud. Uno de los antecedentes eliminatorios más cercanos se remonta a 2017, cuando ambos equipos se enfrentaron por los octavos de final de la Reválida del Federal A.

En aquella oportunidad, igualaron 1 a 1 en el partido de ida disputado en Salta y 0 a 0 en la revancha en Río Negro. La clasificación se definió desde el punto del penal y Cipolletti se impuso por 3 a 1, dejando eliminado al conjunto antoniano.

También aparece en la memoria la histórica final de 1996, cuando Juventud consiguió el ascenso a la Primera B Nacional en una definición inolvidable frente al equipo rionegrino.

La ilusión de una nueva historia

Esta vez, el escenario será diferente, pero la importancia del desafío es la misma. Juventud necesita hacerse fuerte en casa y conseguir una ventaja antes de viajar a Río Negro para disputar la revancha.

Cipolletti contará con ventaja deportiva en la serie: si el resultado global termina igualado después de los dos encuentros, será el equipo patagónico el que avance a las semifinales.

Por eso, el domingo no será un partido más. El Santo tendrá enfrente a un viejo conocido, con una historia cargada de recuerdos y una nueva oportunidad para alimentar el sueño del ascenso. En Lerma y San Luis, la ilusión antoniana vuelve a ponerse en marcha.