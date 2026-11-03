Golpe histórico en Mataderos: Nueva Chicago descendió después de 12 años

Nueva Chicago vivió una de las jornadas más dolorosas de su historia reciente. El equipo de Mataderos perdió 2-0 frente a Chacarita Juniors, por la última fecha de la Primera Nacional, y consumó su descenso a la Primera B Metropolitana, categoría en la que volverá a jugar después de 12 años.

El encuentro se disputó este lunes en el estadio de Chacarita, en San Martín, donde ambos equipos llegaron comprometidos con la permanencia. Sin embargo, el Funebrero se quedó con la victoria y condenó al Torito a disputar la tercera división del fútbol argentino en 2027.

Chacarita lo liquidó en cinco minutos

Después de un primer tiempo sin goles, Chacarita abrió el marcador a los cinco minutos del complemento, cuando Maximiliano Meléndez aprovechó un centro de Alexis Domínguez y definió para establecer el 1-0.

Poco después, Nicolás Pantaleone apareció de cabeza tras un tiro de esquina y marcó el segundo gol, que dejó a Chicago prácticamente sin posibilidades de recuperación. El conjunto de Mataderos no consiguió descontar y terminó despidiéndose de la Primera Nacional ante uno de sus históricos rivales.

Patronato se salvó y Chicago quedó condenado

La definición del descenso también se jugaba en Rafaela, donde Patronato enfrentaba a Atlético de Rafaela.

El conjunto entrerriano igualó 0-0 y alcanzó los 38 puntos, uno más que Nueva Chicago, que finalizó la temporada con 37 unidades.

Chacarita, por su parte, llegó a 42 puntos y aseguró su continuidad en la Primera Nacional.

Con estos resultados, el Torito perdió la categoría y volverá a disputar la Primera B Metropolitana, donde había jugado por última vez en la temporada 2013/14.

Una revancha histórica para Chacarita

El resultado también tuvo un significado especial para los hinchas del Funebrero. En 2012, Nueva Chicago había conseguido el ascenso a la Primera Nacional después de superar a Chacarita en una recordada Promoción, que terminó con el descenso del conjunto de San Martín.

Catorce años después, los papeles se invirtieron: Chacarita consiguió salvarse y fue el encargado de enviar al Torito nuevamente a la tercera categoría.

Los cuatro descendidos de la Primera Nacional

Con la última jornada quedaron definidos los equipos que perdieron la categoría durante la temporada 2026.

Por la Zona A descendieron San Miguel y Acassuso, mientras que por la Zona B lo hicieron Nueva Chicago y Güemes de Santiago del Estero.

Los tres clubes bonaerenses jugarán en la Primera B Metropolitana, mientras que Güemes deberá competir en el Torneo Federal A. Para Nueva Chicago comienza ahora una nueva etapa, con el desafío de reconstruir su equipo y buscar el regreso a la segunda categoría del fútbol argentino.