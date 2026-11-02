Escándalo en Córdoba: Barracas empató en el último minuto que agregó el árbitro y Belgrano estalló

Un polémico final se vivió en el Gigante de Alberdi, donde Belgrano de Córdoba empató 2-2 frente a Barracas Central por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El árbitro Bryan Ferreyra quedó en el centro de las críticas después de extender el tiempo adicional y permitir la jugada que terminó en el empate del equipo visitante.

El Pirata ganaba 2-0 con un doblete de Lucas Passerini y parecía encaminarse a una victoria importante para sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, Esteban Rolón descontó para Barracas y Nicolás Demartini apareció en la última jugada para establecer la igualdad.

Un minuto extra que desató la polémica

El árbitro había anunciado cinco minutos de tiempo adicional, pero cuando ese período se cumplió permitió que Barracas ejecutara un último tiro de esquina.

La jugada terminó con una serie de rebotes dentro del área y el gol de Demartini, que selló el 2-2 cuando se disputaba el sexto minuto agregado. La decisión provocó la inmediata reacción de los futbolistas de Belgrano, quienes rodearon al árbitro para reclamarle por la extensión del encuentro.

El enojo también se trasladó a las tribunas del Gigante de Alberdi, donde los hinchas expresaron su malestar con el arbitraje y dirigieron cánticos contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Se jugó hasta que lo empate Barracas”

Después del encuentro, Lucas Passerini, autor de los dos goles de Belgrano, cuestionó duramente el arbitraje.

“Se jugó hasta que lo empate Barracas”, expresó el delantero, visiblemente molesto por la decisión de Ferreyra.

La polémica se concentró en la continuidad del juego una vez cumplidos los cinco minutos originalmente anunciados. Aunque el tiempo adicional puede extenderse cuando existen interrupciones, en Belgrano consideraron injustificada la decisión arbitral.

Un empate que complica a Belgrano

Con la igualdad, ambos equipos llegaron a 23 puntos en la Zona B del Torneo Clausura y continúan en la pelea por la clasificación a los playoffs.

En la última fecha de la fase regular, Belgrano visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Barracas Central recibirá a Racing. Más allá del resultado, el arbitraje volvió a quedar bajo cuestionamiento en el fútbol argentino, esta vez por una decisión en los segundos finales que cambió el marcador y desató una fuerte controversia.