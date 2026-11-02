Liga Argentina de Básquet: Salta Basket metió un triunfazo en Tucumán y sigue invicto

Salta Basket atraviesa un comienzo de temporada soñado en la Liga Argentina de Básquet. Este domingo, el conjunto salteño venció como visitante a Barrio Jardín de Tucumán por 73 a 62, en el estadio La Boutique, y sumó su tercer triunfo consecutivo en la Conferencia Norte.

El equipo conducido por Ariel Rearte volvió a demostrar personalidad, solidez defensiva y buen funcionamiento colectivo para quedarse con una victoria importante y completar una gira ideal, con dos triunfos fuera de casa.

Agustín Jara, uno de los destacados

Durante la primera mitad, Agustín Jara fue uno de los principales protagonistas de Los Infernales, aportando conducción, penetraciones y efectividad desde el perímetro.

En el complemento aparecieron también Samuel Givens, Diego Peralta y el capitán Facundo Binda, mientras que Martín Cabrera volvió a aportar conducción y puntos para sostener la ventaja.

Barrio Jardín intentó reaccionar, pero Salta supo responder en los momentos de mayor presión y terminó asegurando el triunfo por once puntos.

Tres partidos, tres victorias

El arranque de Salta Basket es perfecto: derrotó a Hindú de Córdoba (85-74), superó a Independiente BBC de Santiago del Estero (80-69) y ahora festejó en Tucumán frente a Barrio Jardín (73-62).

El próximo compromiso será el sábado 7 de noviembre, a las 20.30, cuando Los Infernales regresen al estadio Delmi para recibir a Villa San Martín de Resistencia.

La ilusión está en marcha: tres jugados, tres ganados y un equipo que empieza a marcar territorio en la Liga Argentina.