Invierten más de $452 millones para refaccionar el hospital de La Merced

El hospital Dr. Nicolás Lozano, ubicado en La Merced, comenzó a ser refaccionado con una inversión provincial de $452,2 millones. Las obras abarcan distintos sectores del establecimiento y contemplan mejoras tanto en su infraestructura como en las instalaciones de agua y electricidad.

Entre los trabajos previstos se encuentran la demolición y reposición de pisos y contrapisos en consultorios, oficinas administrativas, pasillos, cocina y comedor. También se intervendrán las veredas, los sectores destinados a ambulancias y los baños de las habitaciones.

Una parte de la obra estará destinada a renovar las instalaciones sanitarias, con una nueva red de agua fría y caliente, además del reemplazo de artefactos y griferías.

El proyecto incluye refuerzos estructurales, reparaciones en techos, trabajos de carpintería y pintura interior y exterior. También se realizarán mejoras en la instalación eléctrica.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia y buscan mejorar las condiciones edilicias de los espacios utilizados por pacientes y personal de salud.