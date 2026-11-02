Diez escuelas y miles de alumnos participaron de un simulacro de emergencias

Diez establecimientos educativos de Salta participaron de un simulacro de sismo que incluyó evacuaciones, principios de incendio, personas heridas y desaparecidas en situaciones ficticias. El operativo movilizó a miles de alumnos, docentes y equipos de emergencia y fue uno de los ejercicios de gran escala que la Municipalidad prevé extender a distintos puntos de la ciudad.

La actividad se desarrolló de manera simultánea en escuelas de los barrios Norte Grande, San Alfonso, San Ignacio, Solidaridad, Santa Cecilia, Boulogne Sur Mer, San Francisco Solano, Convivencia, Libertad y El Círculo VI.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, explicó que el simulacro fue el resultado de varios meses de capacitaciones y preparación de protocolos específicos para cada establecimiento. “Diez escuelas es muchísimo, son muchos barrios involucrados y han trabajado todos los servicios de emergencia de la ciudad”, destacó.

A las 9.30, las escuelas realizaron llamados simulados al Sistema de Emergencias 911 para informar sobre un supuesto movimiento sísmico. A partir de allí se activaron evacuaciones y operativos de rescate, con intervención de bomberos, SAMEC, Defensa Civil, policías y otros equipos especializados.

“Había escuelas que tenían sismo y principio de incendio, otras escuelas tenían lesionados, otras escuelas tenían personas desaparecidas”, detalló Gambetta. También se realizaron búsquedas con perros y traslados simulados de heridos en ambulancias.

La coordinación del despliegue se concentró en el Centro Integrador Comunitario de barrio San Benito, que funcionó como base de operaciones.

El funcionario señaló que el objetivo es repetir estos simulacros de gran escala en otros sectores de Salta.

“Hoy estuvimos en la sudeste, pero la idea es que cada una de las zonas de la ciudad tenga este protocolo grande, de gran envergadura”, sostuvo.