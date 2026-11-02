Comenzaron las obras en Av. Asunción: habrá cortes de tránsito durante seis meses

Comenzaron los trabajos preliminares para la renovación integral de avenida Asunción, a la altura del acceso a barrio Autódromo. La obra forma parte del Plan Vial Zona Este, tendrá un plazo de ejecución de seis meses y provocará cortes de tránsito que serán informados a medida que avancen las tareas.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, explicó que la intervención comenzará con el recambio de losas y mejoras en la calzada, pero también contempla una transformación del entorno.

“Vamos a trabajar con recambio de losas y mejoramiento de lo que es la traza vial”, señaló el funcionario. Además, indicó que se incorporarán ciclovías, paradores de colectivos y espacios verdes.

Según detalló, las tareas preliminares ya están en marcha y se espera que el miércoles comiencen los trabajos de mayor intensidad.

Viola advirtió que la obra generará modificaciones en la circulación. “Vamos a tener algún tipo de corte que se va a ir anunciando siempre por las redes sociales”, explicó, y pidió paciencia a los vecinos ante las posibles demoras.

Aunque el plazo previsto es de seis meses, el municipio buscará avanzar primero con las intervenciones sobre la calzada. “Vamos a trabajar lo más rápido posible toda la parte vial, para que lleguemos al verano con todo lo más avanzado posible”, sostuvo.

El proyecto también contempla dos grandes parques urbanos: uno junto a la Terminal de Ómnibus y otro en las inmediaciones del acceso a barrio Autódromo.

La renovación de la Terminal y otros frentes de obra

Los trabajos sobre avenida Asunción se complementan con el proyecto de modernización de la Terminal de Ómnibus, que prevé la remodelación del edificio, la renovación de los baños, nuevos servicios y la incorporación de un centro comercial dentro del predio.

En paralelo, la Municipalidad desarrolla intervenciones viales en otros sectores de Salta. En la zona sur avanza la pavimentación de calle Celestino Burgos y está prevista la renovación de avenida Ex Combatientes de Malvinas, entre la rotonda de Limache y Santa Ana.

En la zona norte, las tareas se concentran en la colectora de avenida Bolivia, entre Patrón Costas y Vucetich. Mientras tanto, para la zona oeste está proyectada la renovación de unos 1.700 metros de avenida Solís Pizarro, con mejoras en la calzada, iluminación, ciclovías y espacios verdes.