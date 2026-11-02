Elecciones en Estados Unidos: el costo de vida y la guerra en Irán ponen a prueba a Trump

Estados Unidos celebrará este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, consideradas una prueba política para el presidente Donald Trump. El aumento del costo de vida y las consecuencias de la guerra con Irán aparecen entre los principales factores que pueden influir en el resultado.

Los estadounidenses elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y renovarán parte del Senado, en una votación que definirá el equilibrio de poder en el Congreso durante los últimos dos años del actual mandato presidencial.

La economía, principal preocupación de los estadounidenses

Economistas señalan que el costo de vida ocupa un lugar central en las encuestas, especialmente por los aumentos en alimentos, combustibles y vivienda.

Un relevamiento de AP-NORC realizado en octubre reveló que el 85% de los votantes considera que la economía es uno de los temas más importantes para decidir su voto, mientras que el 84% menciona específicamente el costo de vida.

Aunque algunos indicadores económicos muestran crecimiento y niveles relativamente bajos de desempleo, el encarecimiento de los gastos cotidianos continúa generando malestar.

La guerra con Irán también pesa en las urnas

Otro factor determinante es el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, iniciado en febrero, que provocó aumentos internacionales en los precios de la energía.

El encarecimiento del petróleo repercutió directamente sobre los combustibles y el transporte, profundizando las preocupaciones económicas de las familias estadounidenses.

Según AP-NORC, el 64% de los votantes considera que la guerra con Irán es un asunto importante a la hora de elegir a sus representantes.

El conflicto también abrió un debate sobre las prioridades internacionales del Gobierno y los costos económicos de su intervención militar.

Qué se juega Trump en las elecciones

Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, una situación que facilitó el tratamiento de distintas iniciativas del Gobierno.

Si los demócratas consiguen la mayoría en una o ambas cámaras, podrían aumentar el control parlamentario sobre la administración presidencial, impulsar investigaciones y bloquear parte de su agenda legislativa.

Por el contrario, si los republicanos conservan sus mayorías, Trump mantendría un escenario legislativo más favorable para avanzar con sus proyectos.

El propio mandatario reconoció la posibilidad de enfrentar un Congreso adverso y planteó que, en ese caso, podría recurrir con mayor frecuencia al veto presidencial.

Una elección seguida desde Argentina

Los resultados también tendrán repercusiones internacionales, especialmente por la relación de Trump con distintos gobiernos, entre ellos el de Javier Milei.

Las decisiones del Congreso estadounidense pueden influir en la política comercial, los aranceles, el financiamiento internacional y la posición de Washington frente a los conflictos globales.

Con la economía y la guerra entre los principales temas de campaña, las elecciones del martes definirán la composición del Congreso y las condiciones políticas bajo las cuales Trump deberá gobernar hasta 2029.