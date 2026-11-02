Flávio Bolsonaro justificó su fuga de Brasil y denunció persecución judicial: “No me arrepiento de nada”

El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reapareció públicamente desde Estados Unidos, donde se instaló después de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, y justificó su salida de Brasil al denunciar una supuesta persecución política y judicial.

A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que no se arrepiente de sus decisiones y cuestionó las medidas judiciales adoptadas en su contra tras las elecciones.

“No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice”, afirmó el dirigente del Partido Liberal, quien abandonó Brasil dos días después de su derrota electoral.

“Esto no es democracia”

Bolsonaro aseguró que apenas siete minutos después de conocerse el resultado electoral ya existía una resolución judicial con medidas cautelares en su contra. Según su versión, doce horas después fue notificado de nuevas actuaciones judiciales cuando abandonaba la residencia de su padre.

“Esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial”, sostuvo.

El excandidato también cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien responsabilizó por las restricciones judiciales que enfrenta.

Su salida de Brasil a través de Argentina

Flávio Bolsonaro abandonó territorio brasileño y cruzó hacia Argentina antes de abordar un avión privado desde Puerto Iguazú con destino a Estados Unidos.

La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de llegar a Florida, donde el dirigente permanece junto a su familia.

Su salida se produjo después de que la Justicia brasileña dispusiera medidas para impedir que abandonara el país, entre ellas la entrega de sus documentos y pasaportes.

El episodio generó controversia en Brasil y Argentina por las circunstancias en las que logró trasladarse pese a las restricciones judiciales.

Cuestionó a los medios y prometió hablar desde Miami

En su comunicado, Bolsonaro también apuntó contra la cadena brasileña Globo, a la que acusó de intentar perjudicar su reputación.

Según explicó, había aceptado conceder una entrevista con la condición de que fuera emitida íntegramente, sin cortes ni restricciones temáticas, pero la emisora no aceptó esas condiciones.

El senador anticipó que en los próximos días brindará entrevistas a medios nacionales e internacionales desde Estados Unidos.

También sostuvo que su candidatura presidencial enfrentó a un sistema político que, según su interpretación, busca mantener las estructuras de poder actuales en Brasil.

No reconoció la victoria de Lula

Flávio Bolsonaro todavía no reconoció la reelección de Lula, quien obtuvo el 51,79% de los votos en el balotaje, frente al 48,21% del dirigente opositor.

Días atrás, el senador había generado otra controversia al presentarse en redes sociales como el verdadero presidente electo de Brasil, aunque posteriormente modificó esa expresión.

Mientras tanto, la Justicia brasileña continúa con las actuaciones contra el excandidato, quien insiste en que es víctima de una persecución política y defiende su permanencia en Estados Unidos.