La salida de Bolsonaro por Argentina suma tensión con Brasil: “Una vergüenza como país”

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey criticó duramente al Gobierno de Javier Milei por su participación en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, a través de territorio argentino.

En Vale Todo por Aries, Urtubey sostuvo que el episodio representa un problema institucional y diplomático, especialmente por la importancia de Brasil como socio comercial de Argentina.

Críticas a la actuación del Gobierno

“Una vergüenza como país, en términos institucionales, que seamos uno de los pocos países del mundo que no reconoció el triunfo de Lula”, expresó.

El exmandatario también cuestionó la presunta utilización de recursos estatales y la participación de funcionarios nacionales en el traslado del dirigente brasileño.

“Es realmente una vergüenza que no sostiene absolutamente ningún tipo de justificación”, afirmó.

Urtubey apuntó especialmente contra la intervención que atribuyó al entorno presidencial en la coordinación del operativo.

Sus declaraciones constituyen cuestionamientos políticos del exgobernador y no acreditan por sí mismas las presuntas irregularidades denunciadas.

Advirtió por las relaciones comerciales

El dirigente consideró que las diferencias entre los gobiernos podrían afectar una relación estratégica para ambos países.

Sin embargo, destacó el papel del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y del servicio diplomático de Brasil para evitar un deterioro mayor del vínculo bilateral.

También reclamó recuperar una política exterior argentina basada en el multilateralismo y el profesionalismo diplomático.

“Todo eso se perdió de una manera dramática en solo tres años”, cuestionó.