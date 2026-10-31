Turismo en Salta: buscan levantar la temporada de verano con promociones

La Municipalidad de Salta prepara una estrategia para atraer turistas durante el verano, una época que históricamente registra menor movimiento de visitantes en la ciudad.

En Vale Todo por Aries, el coordinador del Ente de Turismo municipal, Fernando García Soria, adelantó que trabajan en nuevas actividades, promociones y acciones para posicionar a Salta como destino turístico durante los próximos meses.

Buscan revertir la temporada baja

García Soria reconoció que el verano representa un desafío para la actividad turística de la ciudad, aunque consideró que también ofrece oportunidades para atraer visitantes.

“Es una temporada en la ciudad históricamente baja, lo cual nosotros vemos como una gran oportunidad porque la ciudad tiene realmente muchas propuestas y toda su oferta disponible”, explicó.

En ese sentido, adelantó que la Municipalidad intensificará la promoción turística para mostrar las alternativas recreativas, culturales y gastronómicas disponibles.

Promociones para incentivar los viajes

El funcionario destacó la reciente firma de un convenio entre el Gobierno provincial y la Municipalidad para fortalecer las actividades turísticas en la ciudad.

También mencionó el programa provincial PreSalta, destinado a incentivar los viajes y el consumo en el sector.

La intención es aprovechar estas herramientas para generar mayor movimiento durante los meses de menor demanda.

El clima, otro factor para atraer visitantes

García Soria también se refirió a las estimaciones sobre el impacto del fenómeno de El Niño durante el verano.

Señaló que algunos pronósticos ubican al norte argentino entre las regiones que podrían registrar un impacto menor, una condición que consideró favorable para la promoción turística.

“El objetivo va a ser apostar fuerte al verano, con propuestas de actividades, con distintas promociones y con presencia en muchos lugares para que los turistas tengan como opción la ciudad de Salta”, concluyó.