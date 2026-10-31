Urtubey sobre otro mandato de Sáenz: “La legitimidad la discutirá la gente”

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey cuestionó la posibilidad de que Gustavo Sáenz vuelva a presentarse como candidato a gobernador en 2027 y advirtió sobre las consecuencias políticas de modificar las reglas electorales y después intentar interpretarlas a favor del oficialismo.

En Vale Todo por Aries, Urtubey recordó que se opuso a la reforma constitucional que limitó las reelecciones, pero señaló que fue el propio Gobierno provincial el que promovió ese cambio.

“El que quiso cambiar las reglas fue el actual Gobierno”

“Yo me opuse a la reforma constitucional porque creo que hay que dejarle la soberanía al pueblo, que sea el que elija”, expresó.

Sin embargo, remarcó que Sáenz impulsó una reforma para impedir tres mandatos consecutivos, como permitía el sistema anterior.

“El propio Gobierno se metió en una encerrona difícil, porque ellos dijeron que eso no era correcto y ahora parece que cambiaron de opinión”, sostuvo.

Urtubey también recordó que tanto él como Juan Carlos Romero ejercieron tres mandatos consecutivos, aunque destacó que durante su gestión no modificó la Constitución para habilitar esa posibilidad.

La discusión podría llegar a la Corte Suprema

Consultado sobre la legalidad de una nueva candidatura de Sáenz, el exmandatario consideró que la controversia podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No obstante, sostuvo que el problema trasciende la interpretación jurídica y alcanza la credibilidad de los compromisos políticos.

“La legalidad la discute la Corte, la legitimidad la va a discutir la gente”, afirmó.

Finalmente, advirtió que cuando los dirigentes cambian sus posiciones después de modificar las reglas institucionales, se corre el riesgo de deteriorar la confianza en la democracia.