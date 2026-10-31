Parque San Martín y Plaza Alvarado: dos opciones gratuitas para celebrar Halloween

La ciudad de Salta celebrará Halloween este sábado 31 de octubre con actividades gratuitas en distintos espacios públicos. Una de las principales propuestas será la Ruta de los Caramelos, que ya cuenta con más de 500 inscriptos para su carrera de disfraces.

En Vale Todo por Aries, el coordinador del Ente de Turismo de la Municipalidad, Fernando García Soria, detalló las actividades y destacó la importancia de generar espacios recreativos para los chicos.

Ruta de los Caramelos en el Parque San Martín

La actividad comenzará a las 18 horas en el sector del anfiteatro del Parque San Martín, comprendido entre las calles San Martín, Urquiza, Santa Fe y Lavalle.

Habrá una carrera de disfraces, juegos, espectáculos musicales y actividades recreativas para toda la familia.

García Soria confirmó que la carrera ya superó los 500 inscriptos y adelantó que también participarán los feriantes de La Salteñita.

Halloween en Plaza Alvarado

Otra de las propuestas se desarrollará en Plaza Alvarado, de 18 a 21 horas, con actividades organizadas junto al sector gastronómico.

Sobre calle Moldes habrá juegos y concursos de disfraces. La celebración finalizará con un gran desfile de niños disfrazados alrededor de la plaza.

Los locales gastronómicos de la zona también prepararon propuestas para las familias que participen de la jornada.

“Hay que salir un poco de esas grietas”

Consultado sobre las diferencias entre quienes apoyan y rechazan Halloween, García Soria consideró que la celebración debe entenderse como una oportunidad de encuentro y entretenimiento.

“Creo que hay que salir un poco de esas grietas y buscar las cosas buenas de las cosas”, expresó.

El funcionario destacó especialmente que estas propuestas permiten alejar a los niños de las pantallas y compartir actividades con otros chicos.

También remarcó que las actividades municipales serán de acceso libre, para que todas las familias puedan participar.