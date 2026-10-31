Halloween con paraguas a mano: pronostican lluvias y tormentas aisladas en Salta

El último fin de semana de octubre y la celebración de Halloween estarán acompañados por condiciones inestables en la ciudad de Salta, con pronóstico de lluvias y tormentas aisladas tanto para este sábado 31 de octubre como para el domingo 1 de noviembre.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado este sábado a las 5:44, las temperaturas máximas oscilarán entre los 23°C y los 26°C.

Sábado de Halloween: tormentas durante la tarde y la noche

Para este sábado 31 de octubre, el organismo anticipa una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 23°C.

Durante la mañana se esperan chaparrones, mientras que por la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% en los distintos períodos de la jornada. Los vientos alcanzarán velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Domingo con máxima de 26°C y nuevas tormentas

El domingo 1 de noviembre comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada, mientras que la mañana estará parcialmente nublada.

Por la tarde y la noche volverán las probabilidades de tormentas aisladas, con valores de precipitación estimados entre el 10% y el 40%.

La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 26°C.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Para el lunes 2 de noviembre, el SMN anticipa un ascenso de temperatura, con una mínima de 17°C y una máxima de 28°C.

El martes será la jornada más cálida del período mostrado, con una máxima de 29°C.

A partir del miércoles se prevé un descenso de las temperaturas, con máximas de 25°C, mientras que jueves y viernes alcanzarían los 23°C y 24°C, respectivamente.