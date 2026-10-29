YPF alcanzó su segunda mayor rentabilidad histórica: ganó US$ 2.503 millones en tres meses

YPF presentó los resultados del tercer trimestre de 2026 y anunció que alcanzó un EBITDA ajustado de US$ 2.503 millones entre julio y septiembre, el segundo registro más alto de su historia, únicamente superado por el trimestre anterior.

Según informó la compañía, el resultado representa un crecimiento del 84% respecto del mismo período de 2025, impulsado por el aumento de la producción de petróleo no convencional, la mejora de los precios y una mayor eficiencia operativa.

La petrolera, conducida por Horacio Marín, también registró una ganancia neta de US$ 1.196 millones, mientras que sus ingresos alcanzaron los US$ 6.557 millones, un 41% más que un año atrás.

Vaca Muerta, el motor del crecimiento

Uno de los principales factores detrás de los resultados fue el incremento de la producción de shale oil, que alcanzó un promedio de 224.000 barriles diarios durante el trimestre.

La empresa destacó además la reducción de los costos de extracción y los mayores niveles de procesamiento en sus refinerías, factores que contribuyeron a mejorar la rentabilidad. Entre julio y septiembre, YPF realizó inversiones por US$ 1.287 millones, de las cuales aproximadamente el 70% se destinó a desarrollos no convencionales.

Nuevas inversiones millonarias

La petrolera anticipó que presentará cinco proyectos para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión proyectada de US$ 44.000 millones durante los próximos 26 años.

Las iniciativas estarán concentradas en el desarrollo de áreas petroleras de Vaca Muerta, como parte de su estrategia para incrementar la producción y las exportaciones de energía.

Un resultado cercano al récord

El mejor registro histórico de EBITDA ajustado de YPF se alcanzó entre abril y junio de este año, cuando la empresa obtuvo US$ 2.804 millones. Aunque el resultado del tercer trimestre fue un 11% inferior al récord anterior, la compañía mantuvo un fuerte crecimiento interanual y redujo su nivel relativo de endeudamiento.

Con estos resultados, YPF consolidó su expansión en el segmento de petróleo no convencional, que se convirtió en uno de los principales motores de su desempeño económico.