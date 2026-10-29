Christine Lagarde renunció al Banco Central Europeo y dejará el cargo antes de terminar su mandato

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anunció este jueves 29 de octubre que dejará su cargo el próximo 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que finalice oficialmente su mandato. La decisión fue comunicada al Consejo de Gobierno del BCE y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, según confirmó la propia institución mediante un comunicado oficial.

Lagarde, quien asumió la conducción del organismo en noviembre de 2019, tenía previsto completar su mandato de ocho años a finales de octubre de 2027.

Europa deberá elegir a su sucesor

Tras conocerse la decisión, António Costa anunció que comenzará inmediatamente el procedimiento para designar a quien asumirá la presidencia del Banco Central Europeo.

El nombramiento estará a cargo del Consejo Europeo, siguiendo los mecanismos establecidos en los tratados de la Unión Europea, que contemplan consultas con el Parlamento Europeo y el propio BCE.

Entre los nombres mencionados como posibles sucesores aparecen Klaas Knot, expresidente del Banco Central de Países Bajos, y Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España.

Una salida en medio de tensiones económicas

La renuncia anticipada se produce en un escenario complejo para la economía europea, marcado por presiones inflacionarias, mayores costos energéticos y preocupaciones sobre el endeudamiento de algunos países.

Durante su gestión, Lagarde debió conducir la política monetaria de la eurozona frente a la pandemia, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y sucesivos episodios de inflación.

El Banco Central Europeo no informó oficialmente los motivos de su salida anticipada, aunque desde hace meses circulaban versiones sobre una posible renuncia.

La decisión también se produce antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027, un factor que podría influir en las negociaciones políticas para elegir a su reemplazante.

Por su parte, el Consejo de Gobierno del BCE agradeció la gestión de Lagarde y la despidió con una prolongada ovación.