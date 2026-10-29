Sanciones a estatales: el Gobierno rechazó el recurso de UPCN y cuestionó la representación de Soto

El gobernador Gustavo Sáenz rechazó un recurso de reconsideración presentado por Gustavo Daniel Soto, quien invocó su condición de secretario general de UPCN Salta, contra el decreto que delegó facultades para aplicar sanciones disciplinarias a empleados públicos.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 704/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El planteo cuestionaba el Decreto 506/2026, que facultó a ministros, al jefe de Gabinete y a otras autoridades provinciales a resolver sumarios administrativos y aplicar sanciones disciplinarias dentro de sus competencias.

Los argumentos del Gobierno

El Ejecutivo rechazó el recurso por inadmisibilidad formal y sostuvo que la disposición cuestionada constituye una norma de alcance general, que no puede impugnarse mediante ese procedimiento administrativo.

Además, señaló que Soto no acreditó suficientemente su carácter de secretario general de UPCN Salta ni la representación sindical invocada para presentar el reclamo.

El decreto también indica que el cuestionamiento constitucional formulado por el recurrente debe plantearse mediante las vías judiciales correspondientes.

Por lo tanto, el Gobierno no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen de sanciones, sino que rechazó el recurso por la vía elegida y las condiciones de su presentación.

La norma que delega las facultades disciplinarias continúa vigente, mientras que cualquier cuestionamiento judicial deberá tramitarse por separado.