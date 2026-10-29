El Ministerio Público de Salta pide $282 mil millones para 2027

El Ministerio Público de Salta aprobó su proyecto de presupuesto para 2027, con una solicitud de recursos superior a los 282.000 millones de pesos y la incorporación de 919 cargos a su planta de personal.

La propuesta quedó formalizada mediante la Resolución 24400, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y fue remitida a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Actualmente, el organismo cuenta con 1.567 cargos distribuidos entre el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, el Ministerio Público Pupilar y la Administración Central.

El proyecto plantea incorporar 919 puestos de planta permanente, lo que elevaría la dotación total a 2.486 cargos si se aprueba la ampliación completa.

Dónde se incorporarían los nuevos cargos

De las incorporaciones solicitadas, 287 corresponden al Ministerio Público Fiscal, 300 a la Defensa, 249 al Ministerio Público Pupilar y 83 a la Administración Central.

El documento aclara que 171 de los cargos previstos están destinados a completar el pase a planta permanente de personas que actualmente mantienen contratos de locación de servicios.

Entre los objetivos también figuran la puesta en funcionamiento de fiscalías y defensorías creadas por ley, el fortalecimiento de las oficinas del interior y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Una de las iniciativas previstas es la creación de un departamento de Desarrollo de Inteligencia Artificial dentro del Ministerio Público Fiscal, junto con un nuevo sistema informático.

También se proyectan oficinas de auditoría y gestión de casos penales, además de fortalecer los servicios de asistencia a víctimas.

La aprobación corresponde al proyecto institucional del Ministerio Público. No significa que los recursos ni los 919 cargos ya hayan sido autorizados, porque deben contemplarse en el proceso de aprobación del presupuesto provincial para 2027.