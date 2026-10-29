Nanni: “Todo lo estatal está en deuda con los ciudadanos”

El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Miguel Nanni, reconoció en Día de Miércoles que existe una deuda de los organismos estatales con la ciudadanía y planteó la necesidad de recuperar la confianza pública mediante controles más eficientes y transparentes.

“Los ciudadanos hoy sienten que todo lo estatal está en deuda con ellos”, aseguró durante la entrevista con Mónica, al referirse a la percepción social sobre el funcionamiento de la Justicia, la seguridad y los organismos de control.

Nanni sostuvo que la sociedad exige conocer cómo se administra cada peso de los impuestos y consideró necesario elevar las exigencias sobre quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar el gasto público.

Menos de la mitad del personal tiene estabilidad

En ese contexto, el funcionario también expuso problemas internos de la propia Auditoría General, donde aproximadamente 140 personas cumplen funciones y menos de la mitad cuenta con estabilidad en sus cargos.

Explicó que muchos empleados llevan años trabajando en el organismo sin haber podido acceder a concursos o ascensos, pese a contar con experiencia, especializaciones y formación profesional.

Nanni anticipó que existe una decisión de los auditores de avanzar con concursos para regularizar la situación del personal durante 2027, aunque aclaró que todavía resta definir la modalidad.

Concursos y exigencias para los empleados

El titular del organismo cuestionó que durante años se haya interrumpido la carrera administrativa, impidiendo que los trabajadores pudieran progresar por sus méritos.

Al mismo tiempo, sostuvo que la estabilidad debe estar acompañada de un mayor compromiso con las funciones de control.

“La que no trabaje se tendrá que ir, así de fácil”, advirtió.

Finalmente, Nanni aseguró que su objetivo es jerarquizar a los profesionales de la Auditoría y mejorar su rendimiento, en un contexto en el que considera indispensable recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.