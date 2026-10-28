Trump rompió el silencio tras el ingreso de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Consultado por la prensa sobre la llegada del senador ultraderechista y su posterior proclama autoproclamándose como el "verdadero presidente" de Brasil, el jefe de la Casa Blanca confirmó que su administración le otorgó el permiso correspondiente para ingresar al país, al argumentar que tanto el legislador como su entorno familiar "fueron tratados de manera muy injusta" por los tribunales brasileños.

Sin embargo, en un movimiento que marca un delicado equilibrio diplomático, Trump optó por tomar distancia de las aspiraciones institucionales del clan bolsonarista.

"No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarse", aclaró el mandatario, quien añadió que tampoco había mantenido conversaciones directas con el senador tras su desembarco en suelo estadounidense.

Pese a calificar la contienda electoral como "muy extraña" —marcada por el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje tras una extendida jornada de votación—, el líder republicano reiteró que su intervención se limitó a un gesto de resguardo ante lo que considera una persecución arbitraria, dejando en el aire el alcance que tendrá el exilio político del hijo del expresidente brasileño.

(Con información de Infobae)