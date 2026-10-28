Octubre será el ‘Mes Municipal de la Concientización y Visibilización del Síndrome de Down’

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece al mes de octubre de cada año como el ‘Mes Municipal de la Concientización y Visibilización del Síndrome de Down’.

“Se busca capacitar a la sociedad sobre el potencial que tienen las personas con Síndrome de Down y deja atrás los prejuicios existentes”, aseguró la concejal Malvina Gareca al momento de informar sobre la iniciativa.

En tanto, explicó que lo que la intención es la inclusión plena en educación, trabajo, cultura y deportes.

“Es decir, en todos los ámbitos donde la sociedad debe tener esa mirada de convivencia, de accesibilidad; esa mirada que permita el pleno desarrollo de las personas”, señaló.

Finalmente, apuntó que este mes permitirá también seguir mostrando los avances que hay en materia de salud, avances en cuanto a tratamientos a temprana edad, estimulación temprana y otros procedimientos que hicieron que la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down fuera mejorando.