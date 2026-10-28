La Municipalidad denunció infracciones ambientales en el edificio del ex PAMI

La Municipalidad de Salta retiró ocho camiones de residuos del edificio donde funcionaba anteriormente el PAMI, ubicado en calle 20 de Febrero al 54, luego de reiteradas denuncias vecinales por problemas sanitarios y de inseguridad. Además, labró un acta de infracción contra los propietarios del inmueble.

El secretario de Ambiente municipal, Jorge Farfán, explicó que el operativo se realizó el domingo 25 de octubre, mediante un trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y la Policía de Salta, luego de obtener una autorización judicial para ingresar al edificio.

“Se constató que no había ocupantes en el momento y se inició un proceso de limpieza integral de todo el inmueble, dando como resultado ocho camiones de residuos varios”, detalló el funcionario.

Infracciones a dos ordenanzas municipales

Una vez finalizada la limpieza, los inspectores elaboraron un acta por graves incumplimientos de las ordenanzas municipales 5941 y 15415, vinculadas con la contaminación ambiental y las obligaciones de mantenimiento de los inmuebles.

“Se elaboró un acta de infracción correspondiente por las graves violaciones a la ordenanza 5941 y a la ordenanza 15415”, precisó Farfán.

El funcionario confirmó que las actuaciones fueron elevadas contra los propietarios del edificio, quienes deberán responder por las infracciones constatadas.

Riesgo de dengue e incendios

Farfán advirtió que las condiciones del inmueble representaban un peligro para los vecinos, debido a la acumulación de basura que favorecía la presencia de mosquitos transmisores del dengue y diversas alimañas.

Además, señaló que dentro del edificio había una importante cantidad de materiales inflamables que podían provocar un incendio.

Tras completar la limpieza, los equipos municipales procedieron a cerrar las aberturas del inmueble para impedir nuevos ingresos y evitar que vuelva a producirse la acumulación de residuos.

De esta manera, el municipio busca dar una respuesta definitiva a los reclamos de los vecinos y prevenir nuevos riesgos sanitarios y de seguridad en el sector.