Los cementerios municipales se preparan para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos

En ‘No es una tarde cualquiera, por Aries, el director de Cementerios Municipales, Luis López, brindó detalles sobre los trabajos que se realizan en estos lugares de cara al Día de Todos los Santos y al Día de los Fieles Difuntos, los próximos domingo 1° y lunes 2 de noviembre.

“Es un fin de semana donde esperamos mayor concurrencia. Venimos trabajando en el mantenimiento para que los espacios sean idóneos para recibir a los vecinos”, aseguró el funcionario.

En tanto, insistió en la recomendación de no dejar floreros con agua y, en su reemplazo, utilizar arena húmeda.

“Si bien ahora estamos con lluvias y demás, de pronto llega el calor y eso se convierte en un foco infeccioso”, advirtió López, señalando además que se ha observado que los vecinos han incorporado la información y es por eso que se ve una disminución en la utilización de floreros con agua.