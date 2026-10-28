Cerrillos: ejecutan tareas de limpieza en canales y en el río Ancho

La Subsecretaría de Recursos Hídricos dio inicio a un intenso operativo de saneamiento y acondicionamiento en la localidad de Cerrillos, abarcando la limpieza integral de canales urbanos y tramos clave del cauce del río Ancho.

Las tareas, planificadas para intervenir una extensión estimada en dos mil metros, forman parte de un esquema preventivo diseñado para optimizar el escurrimiento del agua y evitar desbordes ante eventuales tormentas de alta intensidad.

La ejecución de las labores se realiza mediante el despliegue de maquinaria propia del organismo provincial, operada en estrecha coordinación con los equipos técnicos de la Municipalidad de Cerrillos.

Este despliegue se enmarca en una directiva más amplia impulsada por el Ejecutivo provincial a través de la Secretaría del Interior, un programa específico destinado a asistir a las comunas en el mantenimiento preventivo de su red de desagües, mientras que las intervenciones de mayor complejidad técnica quedan bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y la articulación permanente del Comité de Emergencia Climática.