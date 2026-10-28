Reelección, internas y oposición: Villada marcó el rumbo del saencismo para 2027

El coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de Salta, Ricardo Villada, defendió la posibilidad de que Gustavo Sáenz busque un nuevo mandato en 2027, reconoció que las disputas entre ministros afectan al Gobierno provincial y cuestionó a los dirigentes libertarios por concentrar sus críticas en el gobernador.

Así lo explicó en Agenda Abierta, por Aries, Villada sostuvo que el oficialismo considera constitucional una nueva candidatura de Sáenz y descartó que exista una estrategia electoral alternativa. “Estamos absolutamente convencidos. Yo he sido convencional constituyente, he participado de la reforma de la Constitución y es absolutamente claro”, afirmó.

Según su interpretación, la reforma constitucional de 2021 no debe computar el mandato que Sáenz comenzó en 2019. “Las normas rigen para el futuro, no rigen para atrás, no son retroactivas”, argumentó.

Villada también justificó políticamente la continuidad del gobernador al considerar que la pandemia y los cambios introducidos por el Gobierno nacional modificaron las condiciones de gestión.

“Creemos que, por diferentes circunstancias, pandemia de por medio, una irrupción de un nuevo gobierno que cambió todas las reglas, justifican que el gobernador Sáenz siga al frente por un mandato más”, expresó.

En cuanto a las declaraciones del ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, respecto de que el oficialismo no tiene un plan B, Villada respondió: “Sí, por supuesto”.

Reconoció tensiones entre ministros

El funcionario también se refirió a los enfrentamientos públicos dentro del gabinete provincial, particularmente a los cuestionamientos surgidos entre las áreas de Economía, Educación y Salud.

“Esa pelea entre ministros no es para nada saludable”, reconoció, y comparó el funcionamiento del gabinete con un equipo de fútbol en el que cada integrante tiene una responsabilidad diferente. “Todos tenemos que entender que somos parte de un proyecto político que tiene un conductor, que es el gobernador”, remarcó.

Villada sostuvo que las diferencias deben discutirse internamente y planteó que la gestión no puede concentrarse exclusivamente en el equilibrio fiscal. “No es la economía únicamente, no es pagar toda la deuda, es rolearla, es conseguir crédito”, señaló.

Además, advirtió que las discusiones entre los funcionarios deben incorporar una visión más amplia, que contemple las necesidades de los sectores productivos, los trabajadores y las distintas áreas del Estado.

Duras críticas a los libertarios salteños

Villada también apuntó contra los referentes de La Libertad Avanza en Salta y cuestionó que, a su entender, no presenten propuestas concretas para gobernar la Provincia. “Yo no los escuché ni a Alfredo Olmedo, ni a Emilia Orozco, ni a Guzmán Coraita, ni a Zapata esbozar ningún plan de cómo mejorarían las cosas en la provincia”, afirmó.

El funcionario aseguró que el oficialismo no tiene inconvenientes con los candidatos que presente el sector libertario, pero reclamó que la discusión electoral se centre en proyectos de gobierno y no en ataques personales.

“Lo único que hacen es acusar. Dicen que Sáenz hace esto, que Sáenz maneja la prensa, ya lo acusan de todo”, sostuvo. También rechazó las acusaciones dirigidas contra su patrimonio. “Yo ya no sé de qué más soy dueño en Salta. Me han acusado de que soy dueño de medios en Salta”, manifestó.

Finalmente, cuestionó que los legisladores nacionales libertarios no participen, según su relato, de las convocatorias realizadas por el gobernador para discutir asuntos estratégicos, como la situación de los ramales ferroviarios C14 y C15.

Villada insistió en que el oficialismo pretende discutir el futuro de la Provincia a partir de la generación de empleo, nuevas empresas y el aprovechamiento de las inversiones, y defendió la continuidad de Sáenz como parte de ese proyecto político.