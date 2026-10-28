Atlético Tucumán y Platense se juegan la final en Salta: un boleto a la gloria y el sueño de la Libertadores

Salta volverá a ser escenario de un partido de alto voltaje del fútbol argentino. Atlético Tucumán y Platense se medirán en el estadio Padre Martearena con un objetivo común: llegar a la final de la Copa Argentina 2026 y quedar a un paso de levantar un título que puede cambiar el rumbo de su temporada.

El encuentro comenzará a las 21.15 y será arbitrado por Sebastián Zunino, con Héctor Paletta a cargo del VAR. La designación arbitral también tendrá un representante salteño: Federico Benítez figura como cuarto árbitro en la programación oficial de la AFA.

El ganador de la semifinal enfrentará en la definición a Boca Juniors o Banfield, que jugarán el 14 de noviembre en Mendoza. Además del trofeo, estará en juego la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El camino del Decano: de las goleadas a la épica

Atlético Tucumán llega a esta instancia después de superar cuatro obstáculos. En su estreno venció 2-1 a Sportivo Barracas; luego goleó 3-0 a Talleres de Córdoba y se impuso 4-0 ante Independiente.

En los cuartos de final tuvo su prueba más exigente: empató 1-1 con Independiente Rivadavia, último campeón del certamen, y consiguió el pasaje a semifinales al imponerse 3-2 en la definición por penales. El arquero Luis Ingolotti fue decisivo al contener tres remates.

El equipo tucumano buscará regresar a una final que ya disputó en 2017, cuando terminó como subcampeón tras caer ante River Plate. Ahora, con Julio César Falcioni al frente, intentará dar otro paso hacia una conquista histórica.

Platense quiere seguir haciendo historia

El Calamar también construyó un recorrido exigente. Comenzó con una victoria por 1-0 ante Argentino de Monte Maíz, luego eliminó a San Martín de San Juan y a Instituto en definiciones por penales, y finalmente venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final.

El conjunto de Vicente López atraviesa una etapa de crecimiento deportivo. Fue campeón del Torneo Apertura 2025 y durante 2026 compitió en la Copa Libertadores, donde alcanzó los cuartos de final. Ahora buscará llegar por primera vez a la final de la Copa Argentina.

Entre sus filas aparece un nombre especial para el público salteño: Luciano Giménez. El delantero nació en Salta el 18 de febrero de 2000 y dio sus primeros pasos profesionales en Central Norte. Después pasó por Chaco For Ever, Chacarita Juniors, Cuiabá, Estudiantes de La Plata y Huracán, antes de incorporarse a Platense en 2026. Su presencia le agrega un condimento local a una semifinal de alcance nacional.

Palermo frente a Falcioni: dos generaciones de técnicos

El choque también tendrá un atractivo especial en los bancos de suplentes. Martín Palermo, referente histórico de Boca y entrenador de un Platense que ya sabe lo que es dar golpes importantes, se enfrentará a Julio César Falcioni, un técnico experimentado que conoce el camino hacia la Copa Argentina: fue campeón con Boca en la edición 2011-2012.

Dos entrenadores con trayectorias diferentes, pero con la misma ambición: ganar una semifinal que puede marcar la temporada de sus equipos.

Los datos del partido

Partido: Atlético Tucumán vs. Platense.

Competencia: semifinal de la Copa Argentina 2026.

Día: miércoles 28 de octubre.

Hora: 21.15.

Estadio: Padre Ernesto Martearena, Salta.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Héctor Paletta.

Cuarto árbitro: Federico Benítez, según la designación oficial.

Entrenadores: Julio César Falcioni y Martín Palermo.

Televisión: TyC Sports.

Si hay empate en los 90 minutos, el finalista se definirá mediante tiros desde el punto penal.