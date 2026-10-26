San Lorenzo apuesta a menos burocracia para atraer inversiones inmobiliarias

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, aseguró que la simplificación de trámites municipales y las modificaciones en las normas de edificación permitieron acompañar el crecimiento inmobiliario de la localidad, incluso durante períodos de alta inflación.

Durante su participación en Expo NOA Construye 2026, el jefe comunal planteó que el desarrollo urbano debe planificarse de manera conjunta con la ciudad de Salta y Cerrillos, para facilitar inversiones y generar nuevas oportunidades laborales.

“Al desarrollo urbano lo tenemos que hacer regional”, sostuvo Saravia durante el panel El Estado como facilitador, que compartió con los intendentes Emiliano Durand y Enrique Borelli.

Menos trámites para evitar la pérdida de inversiones

Saravia explicó que el municipio modificó sus códigos de edificación y agilizó procedimientos administrativos a partir de los planteos recibidos por parte de desarrolladores inmobiliarios.

Según el intendente, las demoras burocráticas representaban un obstáculo para concretar proyectos, particularmente en un contexto de inflación elevada.

“Las demoras burocráticas podían provocar que las inversiones se trasladaran a otros destinos, y eso es lo que evitamos”, afirmó.

El funcionario destacó el trabajo conjunto con el sector privado como una herramienta para impulsar la construcción y el empleo. Sin embargo, durante su exposición no se difundieron cifras específicas sobre la cantidad de inversiones o puestos de trabajo generados.

San Lorenzo, Salta y Cerrillos: una planificación conjunta

El intendente propuso fortalecer la coordinación entre los tres municipios para que las decisiones urbanísticas no se desarrollen de manera aislada.

La iniciativa apunta a acompañar el crecimiento de la región metropolitana, facilitar proyectos inmobiliarios y aprovechar las oportunidades de inversión.

Por su parte, Emiliano Durand destacó la experiencia de San Lorenzo y valoró que la administración municipal incorpore propuestas del sector privado.

Expo NOA Construye se desarrolló el 22 y 23 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta, con la participación de profesionales, empresarios y referentes del sector inmobiliario del norte argentino.